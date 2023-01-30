SON DAKİKA

Fenerbahçe, ara transfer dönemindeki ikinci transferini açıkladı. Sarı-lacivertliler, Parma forması giyen Hollandalı sol bek Jayden Oosterwolde ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertlilerin Oosterwolde transferi için Parma'ya 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Kulübümüz, Parma Calcio 1913 forması giyen sol bek oyuncusu Jayden Quinn Oosterwolde'nin transferi için kulübü ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır.

4.5 yıllığına renklerimize bağlanan Jayden Quinn Oosterwolde'ye kulübümüze hoş geldin diyor; hedeflerimiz yolunda çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz.



Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imzada bulunan Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki, Hollandalı futbolcunun Kulübümüze transferiyle "Çok ama çok zor bir transfer oldu. Fenerbahçe scouting departmanının, futbol planlama tarafının büyük katkıları var. Fenerbahçe scout departmanına buradan teşekk��r ediyorum. Teknik Direktörümüz bize takıma dâhil etmek istediği sol bek tiplemesini izah ettikten sonra dersimizi çalıştık. Bizim taraf emin olduktan sonra oyuncuyu hocamızın teknik heyetine sunduk. Onlar da oyuncuyu çok beğendi. En sonunda hocamız takip etti ve karar kıldık. Uzun ve zorlu bir süreçten sonra kadromuza kattık. Hem tecrübesi hem de yaşı tam bizim istediğimiz seviyede. Umarım buradaki performansıyla önce bize katkı yapar, daha sonra Hollanda milli takımına kadar yükselir. Bu sene yaşından dolayı yabancı limitinde de problem olmuyor. Çok iyi futbolcu ve çok iyi bir karakteri takımımıza kattık. Transfer sürecindeki zorlu anlarda da Sayın Başkanımız kendisi bizzat devreye girip transferi bitirmemize yardımcı oldu. Kendisine de buradan teşekkür ediyorum." dedi.

İmzaların atılmasının ardından yeni transferimiz Jayden Quinn Oosterwolde de yaptığı açıklamada, "Burada olduğum için çok mutluyum. Büyük bir aileye geldim. Maçlar oynamak için sabırsızlanıyorum. Taraftarlarımızdan sosyal medya üzerinden çok fazla destek mesajı aldım. Onlarla stat da buluşmayı dört gözle bekliyorum." diye konuştu.