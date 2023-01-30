Fenerbahçe, Samet Akaydin ve Jayden Oosterwolde transferlerinin ardından Emre Demir transferinde de mutlu sona ulaştı.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Demir'in babasından flaş transfer sözleri!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ara transfer döneminde Samet Akaydın ve Jayden Oosterwolde'yi renklerine bağlayan Fenerbahçe, Barcelona ile sözleşmesini fesheden Emre Demir ile anlaşma sağladı. Genç futbolcunun babası Hayrettin Demir, oğlunun transferine ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Genç futbolcu, Barcelona ile sözleşmesini feshetti ve sarı lacivertli takım için geri sayıma geçti.
Kayserispor'dan 2 milyon euro karşılığında Barcelona'ya transfer olan ve Barcelona B'de antrenmanlara çıkan Emre Demir, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'e geri dönüyor.