Fenerbahçe Süper Lig'in 21. haftasında evinde ağırladığı Kasımpaşa'yı 5-1 mağlup etti.
Fenerbahçe Fabio Borini transferini bitirdi! İşte detaylar...
Fenerbahçe, Süper Lig takımlarından Fatih Karagmrük ile Fabio Borini transferi için anlaşma sağladı. Sarı lacivertliler, yıldız oyuncunun transferi için Emre Demir ve Serdar Dursun'u kullanacak. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Kanarya zirve takibini sürdürdü.
Transfer döneminin hareketli takımlarından Fenerbahçe, Samet Akaydın ve Oostarwalde'yi renklerine bağladı.