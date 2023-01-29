Jorge Jesus'tan Oosterwolde sözleri!
F.Bahçe rahat kazandı!
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Dubois: Kupa kazanmak için geldim Dubois: Kupa kazanmak için geldim 23:01
Toroğlu yorumladı! Penaltının tekrar kararı doğru mu? Toroğlu yorumladı! Penaltının tekrar kararı doğru mu? 22:25
Jesus'tan maç sonu Adana maçı yorumu! Jesus'tan maç sonu Adana maçı yorumu! 21:45
Toroğlu'dan Jesus'a sitem! "Arda maç kadrosundaysa..." Toroğlu'dan Jesus'a sitem! "Arda maç kadrosundaysa..." 21:38
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Kanarya Kadıköy'de kanatlandı! Kanarya Kadıköy'de kanatlandı! 21:06
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