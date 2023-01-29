Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, evinde Kasımpaşa'yı 5-1 mağlup etti. Mücadelenin son golü Michy Batshuayi'den geldi. Belçikalı golcü geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta gösterdiği performansı geride bıraktı.

Golcü oyuncu geçen sezon Beşiktaş formasını tüm kulvarlarda 42 kez giydi. Batshuayi bu maçlarda 14 gol atarken takım arkadaşlarına da 5 asist yaptı.

F.BAHÇE'DE YILDIZI PARLADI

Belçikalı yıldız sezon başında Chelsea'den 3.5 milyon euro karşılığında sarı-lacivertli takıma katıldı.

Batshuayi, F.Bahçe forması ile tüm kulvarlarda 22 maça çıktı. Yıldız oyuncu bu müsabakalarda toplam 15 gol atarken 1 de asist üretti. 29 yaşındaki futbolcu gol istatistiğinde geçtiğimiz sezonu şimdiden geçti.