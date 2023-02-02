Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor ile Fenerbahçe, Yeni Adan Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertli ekip mücadeleyi kazanarak şampiyonluk yarışını sürdürmek istiyor. Mavi Şimşekler ise 3 paunu alarak Avrupa kupalarına katılmanın hesaplarını yapıyor. Adana Demirspor - Fenerbahçe maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor ile Fenerbahçe, Yeni Adan Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Adana Demirspor - Fenerbahçe maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

ADANA DEMİRSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı 2 Şubat Perşembe günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Mert Çetin, Semih Güler, Rodrigues, Stambouli, Ndiaye, Onyekuru, Akintola, Emre Akbaba, Younes Belhanda.



Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Arao, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi, Valencia, Batshuayi.

LİGDE 38. RANDEVU

Adana Demirspor ile Fenerbahçe, ligde 38. kez mücadele edecek. Geride kalan 37 maçta sarı-lacivertliler 22 galibiyet elde ederken, 5 kez de Adana ekibi hanesine 3 puan yazdırdı. 10 müsabaka ise beraberlikle noktalandı. Fenerbahçe'nin 75 golüne, Adana Demirspor 29 golle yanıt verdi. Bu sezon ligin yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 4-2'lik skorla kazanmıştı.

2 FUTBOLCU EKSİK

Fenerbahçe'de sakatlığı süren Joao Pedro ile Kasımpaşa maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Miguel Crespo, takımdaki yerlerini alamayacak.

8 FUTBOLCU SINIRDA

Sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Michy Batshuayi, Emre Mor ve Miha Zajc sarı kart ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular, Adana Demirspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda 23. haftada oynanacak Konyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

DEPLASMAN KARNESİ

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon dış sahada 9 karşılaşmaya çıktı. Bu mücadelelerde 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Kanarya, 19 puan topladı. Rakip filelere 20 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde 8 gol gördü. Jorge Jesus'un takımı, deplasmanda oynadığı son 3 dış saha maçını kazanarak hanesine 9 puan yazdırdı