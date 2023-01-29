Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Fenerbahçe Mert Müldür'ü transfer edecek mi? Canlı yayında duyurdu!
Son günlerde transferin en çok konuşulan isimlerinden biri Mert Müldür olmuştu. Adı Galatasaray ile anılan milli futbolcunun Fenerbahçe'nin de gündemine geldiği belirtilmişti. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, sarı-lacivertlilerin transfer etmek istediği öne sürülen Mert Müldür ile ilgili son durumu açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sezonu zirvede tamamlamayı hedefleyen sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde hareketli günler geçiriyor.
Kanarya, geçtiğimiz günlerde Adana Demirspor forması giyen Samet Akaydın'ı renklerine bağlamıştı.