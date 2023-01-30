Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Samet Akaydin ve Jayden Oosterwolde'yi kadrosuna katmıştı. Hücum hattını da kuvvetlendirmek isteyen sarı-lacivertliler son olarak Emre Demir ile ilgileniyordu. Genç oyuncu sağlık kontrollerinden geçmek için İstanbul'a geldi.

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, yaz transfer döneminde büyük bir yapılanmaya gitmişti.

Sarı-lacivertliler devre arasında yapacağı takviyelerle birlikte sezon sonunda ipi göğüslemek isterken, Samet Akaydın ve Jayden Oosterwolde'yi renklerine bağlamıştı.

Çalışmalarını sürdüren Kanarya, sezon başında Kayserispor'dan Barcelona'ya giden Emre Demir'i gündemine almış ve prensip anlaşmasına varmıştı.

19 yaşındaki oyuncu sağlık kontrollerinden geçmek için İstanbul'a geldi.

EMRE DEMİR KİMDİR?

Emre Demir, 15 Ocak 2004'te Mersin'de dünyaya geldi. Futbola Kuvayi Milliyespor'un altyapısında başlayan Emre, 2012 yazında Kayserispor'un altyapısına transfer oldu. 6.5 yıl sarı-kırmızılıların altyapısında top koşturan genç oyuncu, 2019'un devre arasında A takımla profesyonel sözleşme imzaladı. Burada başarılı bir 2.5 yıl geçiren 19 yaşındaki futbolcu, 2022 yazında Barcelona'ya 2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında imza attı. On numara bölgesinde forma giyen Emre Demir'in güncel piyasa değeri ise 1.5 milyon Euro...