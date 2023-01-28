Fenerbahçe'de transfer harekatı son sürat devam ediyor.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sürpriz transfer hamlesi!
Fenerbahçe'de santrfor takviyesi konusunda gündeme sürpriz bir isim eklendi. Sarı-Lacivertlilerde özellikle santrfor konusu için kariyerine Rusya'da devam eden Wilson Isidor geldi. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe'de transfer harekatı son sürat devam ediyor.
Sarı-lacivertliler ara transfer döneminde ilk olarak savunma hattını sağlama aldı.
Samet Akaydın'a imza attıran Kanarya, genç sol bek Oosterwolde transferinde her konuda anlaşma sağladı.