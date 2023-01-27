Fenerbahçe'de Kasımpaşa mesaisi sürüyor! Joshua King ve Bright Osayi-Samuel...

Fenerbahçe, Süper Lig’in 21. haftasında 29 Ocak Pazar günü Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı lacivertlilerde Joshua King ve Bright Osayi-Samuel günü tedavi programları ile tamamladı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 27.01.2023- 14:56