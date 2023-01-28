Fenerbahçe Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya yeni orta sahasını buldu! Görüşmeler olumlu
Fenerbahçe'de transfer hareketliliği hız kazanmış durumda. Sarı lacivertli ekip Samet Akaydın ve Oosterwolde'nin ardından 3 hamlesini yapmaya hazırlanıyor. Kanarya'nın gündemine Fransız orta saha geldi. Öte yandan ilk görüşme ise olumlu geçti. İşte detaylar...
Sarı lacivertli ekip ezeli rakibi Galatasaray'ın 4 puan gerisinde yarışı sürdürüyor.
Kanarya arayı kapatmak için rakibinin puan kaybetmesini bekliyor.