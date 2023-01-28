Fenerbahçe, Hollandalı sol bek Jayden Quinn Oosterwolde'nin transferi konusunda oyuncu ve kulübü Parma ile görüşmelere başlandığını açıkladı.



Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertliler, İtalya Serie B ekiplerinden Parma'da forma giyen Hollandalı sol bek Jayden Oosterwolde'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Yarın İstanbul'a gelecek 21 yaşındaki sol bek, sağlık kontrollerinden geçecek.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Sarı-lacivertli kulüp resmi hesabından yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Jayden Quinn Oosterwolde'nin transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Parma Calcio 1913 S.R.L. ile görüşmelere başlanmıştır. Oyuncu 29 Ocak 2023 Pazar günü sağlık kontrolü ve ileri görüşmeler için İstanbul'a gelecektir. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız." ifadelerini kullandı.