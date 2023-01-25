FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İmza an meselesi! Fener sol bekine kavuşuyor

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın 4 puan gerisinde haftayı kapattı. Sarı lacivertlilerde gözler bir yandan da transfere çevrildi. Kanarya'da teknik direktör Jorge Jesus'un talebi doğrultusunda sol bek transferi için uzun zamandır çalışma yapılıyordu. Bu transferde anlaşma sağlandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 25.01.2023- 06:40