Fenerbahçe'de transferde bu hafta sıcak gelişmeler bekleniyor...
FENERBAHÇE HABERLERİ - F.Bahçe'de sıcak saatler! 1 geliyor 2 gidiyor
Fenerbahçe'de transfer harekatı hız kesmeden sürüyor. Devre arasında gelecek ve gidecek oyunculara karar vermeye çalışan sarı-lacivertli ekip, 1 takviye yapıp 2 isimle yolları ayırabilir. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe'de transferde bu hafta sıcak gelişmeler bekleniyor...
Sarı-lacivertliler, teknik direktör Jorge Jesus'un isteklerine göre hareket ediliyor.
Deneyimli hoca takımdaki eksik bölgeleri belirledi.