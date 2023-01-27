Uzun süredir sözleşme uzatmak için Altay Bayındır'la görüşmelerde bulunan Fenerbahçe, bu konuda mutlu sona ulaştı.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de mutlu son! İmzalar atılıyor
Fenerbahçe'de iç transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler, o ismin transferinde mutlu sona ulaştı. Kanarya'nın anlaşmaya vardığı o futbolcuyla kısa süre içinde resmi sözleşme imzalayacağı öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
24 yaşındaki kalecinin yüksek maaş talebi nedeniyle yeni mukavele için çıkan kriz de böylece sona ermiş oldu.
Fenerbahçe, yıllık 5 milyon TL kazanan Altay Bayındır'a 15 milyon TL teklif etmiş ancak tecrübeli file bekçisi 25 milyon TL istemişti.