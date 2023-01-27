Ara transfer dönemi devam ederken kulüplerin çalışmaları da sürüyor.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın yeni takımı belli oldu!
Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimlerle ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde, etkisiz performansı sonucu gözden düşen Mert Hakan Yandaş'ın ayrılık noktasına geldiği belirtildi. Milli futbolcunun yeni adresi de büyük orana netleşti. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Transferin hareketli takımlarından biri de Fenerbahçe...
Takıma katılacak ve takımdan ayrılacak isimler yavaş yavaş netleşiyor.