Süper Lig'in 2 dev kulübü Beşiktaş ve Fenerbahçe, transferde kıyasıya bir rekabete girdi.
TRANSFER HABERİ: Giacomo Quagliata için dev yarış! Beşiktaş ve Fenerbahçe...
Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş ve Fenerbahçe, İtalya'da transfer yarışına girdi. İki ezeli kulübün, 22 yaşındaki sol bek Giacomo Quagliata içi harekete geçtiği kaydedildi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika spor haberleri (BJK FB spor haberi)
Her iki kulübün de bir sol bek transferi yapmak istediği biliniyor.
Fotomac.com.tr editörü Ömer Aykut Özaşkın'ın İtalyan basınından derlediği habere göre, Beşiktaş ve Fenerbahçe, Giacomo Quagliata'nın peşine düştü.