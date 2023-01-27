2022 Dünya Kupası'nın ardından adı Portekiz ve Brezilya ile anılan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Brezilya'dan bomba iddia: Jorge Jesus lobi yapıyor!
Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus önderliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertlilerde Portekizli hocanın son dönemdeki performansı tartışılırken Brezilya'dan olay bir iddia ortaya atıldı. Deneyimli hocanın lobi yaptığı iddia edildi. İşte detaylar...
Takvim'in Goal Brezilya'dan derlediği habere göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, hala hoca getirmeyen Brezilya Milli Takımı'nı çalıştırmanın hayalini kuruyor.
LOBİ ÇALIŞMASI...
Haberde Portekizli çalıştırıcının teklif gelmesi halinde kabul edeceğini yakın çevresine aktardığı ifade edildi.