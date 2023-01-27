FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Volkan Demirel F.Bahçe'den o isimlerin peşinde!

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ediyor. Sarı lacivertli ekipte gündem bir yandan da ayrılacak isimlerde. Kanarya'da eleştiri oklarının hedefinde olan iki futbolcu için ise Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel harekete geçti. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 27.01.2023- 18:52