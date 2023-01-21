Süper Lig'de heyecan devam ediyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Planlar suya düştü! Devre arasında rekor ayrılık
Fenerbahçe'de transferde hareketli günler yaşanıyor. Sarı lacivertliler Süper Lig'de şampiyonluk yarışında ezeli rakibi Galatasaray'ın gerisinde kalmasının ardından gözler takıma yapılacak takviyelere çevrilmişti. Kanarya'nın birkaç nokta atışı hamleyle ara transferi kapatması bekleniyordu. Ancak sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
Teknik direktör Jorge Jesus önderliğinde sezona başlayan Fenerbahçe'nin tek hedefi şampiyonluk.
Sarı lacivertliler lige iyi bir giriş yapsa da devre arasına sonradan yükselişe geçen ezeli rakibi Galatasaray'ın 4 puan gerisinde girdi.