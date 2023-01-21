Fenerbahçe'de transferde hareketlilik başladı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jesus '6 numara' dedi! Listeye sürpriz isim eklendi
Son dakika Fenerbahçe haberi: Sarı-lacivertlilerde transferde arayışlar sürmeye devam ediyor. Son olarak Jesus'un sol bek istemesinin ardından şimdi de gündeme orta saha takviyesi geldi. İşte Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan o isim ve detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe'de transferde hareketlilik başladı.
Sarı-lacivertlilerde öncelikle hedef sol bek ancak Jesus'un orta saha talebinin de olduğu iddia edildi.
Bu gelişmenin ardından yönetim düğmeye bastı.