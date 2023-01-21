FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jesus '6 numara' dedi! Listeye sürpriz isim eklendi

Son dakika Fenerbahçe haberi: Sarı-lacivertlilerde transferde arayışlar sürmeye devam ediyor. Son olarak Jesus'un sol bek istemesinin ardından şimdi de gündeme orta saha takviyesi geldi. İşte Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan o isim ve detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 21.01.2023- 09:48 Güncelleme Tarihi: 21.01.2023- 09:54