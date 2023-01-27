FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'dan kaleci hamlesi! Bonservisi el yaktı

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ediyor. Sarı lacivertli ekip devre arasında bir kaleci hamlesi yapmanın peşinde. Kanarya'nın gündemine ise dikkat çeken bir isim geldi. Ancak yıldız file bekçisinin bonservis bedeli ise el yaktı. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 27.01.2023- 06:40