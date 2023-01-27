Fenerbahçe Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'dan kaleci hamlesi! Bonservisi el yaktı
Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ediyor. Sarı lacivertli ekip devre arasında bir kaleci hamlesi yapmanın peşinde. Kanarya'nın gündemine ise dikkat çeken bir isim geldi. Ancak yıldız file bekçisinin bonservis bedeli ise el yaktı. İşte ayrıntılar...
Sarı lacivertli ekip ezeli rakibi Galatasaray'ın gerisinde zirve yarışını sürdürüyor.
Kanarya'da gözler bir yandan da transfere çevrildi