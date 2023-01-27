TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş ve Fenerbahçe Florian Thauvin için karşı karşıya!

Ara transfer döneminde Süper Lig devlerinden Beşiktaş ve Fenerbahçe çalışmalarını sürdürüyor. İki ezeli rakibe flaş bir öneri geldi. Son olarak Tigres forması giyen ve şu an boşta olan 30 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Florian Thauvin, iki deve önerildi. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 27.01.2023- 06:40