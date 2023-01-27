Süper Lig'de şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe ve Beşiktaş ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş ve Fenerbahçe Florian Thauvin için karşı karşıya!
Ara transfer döneminde Süper Lig devlerinden Beşiktaş ve Fenerbahçe çalışmalarını sürdürüyor. İki ezeli rakibe flaş bir öneri geldi. Son olarak Tigres forması giyen ve şu an boşta olan 30 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Florian Thauvin, iki deve önerildi. İşte ayrıntılar...
Son olarak Meksika'nın Tigres takımında forma giyen ve 23 Ocak'tan beri boşta olan Fransız yıldız Florian Thauvin'in menajeri, oyuncusunu Süper Lig'in iki devine sundu.
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yıldız oyuncunun şartlarını değerlendireceği ve buna göre hareket edeceği belirtildi.