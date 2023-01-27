FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: PSG'den Arda Güler bombası!

Fenerbahçe'nin yükselen yıldızı Arda Güler ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. 17 yaşındaki orta saha, ortaya koyduğu performansla Avrupa takımlarının radarına girmişti. Genç yıldıza bir talip de Fransa'dan çıktı. Kadrosu dünyaca ünlü isimlerle dolu olan PSG, sarı lacivertlilerin başarılı futbolcusu için harekete geçti. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 27.01.2023- 14:32 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023- 14:36