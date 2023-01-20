Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'in sözleşmesi uzatıldı!

Fenerbahçe, İsmail Yüksek'in sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını açıkladı. İsmail imza töreninin ardından konuştu, Genç futbolcu, "Çok heyecanlı ve mutluyum. Hayatımın en güzel günlerinden biri. Hayatımda attığım en güzel imzalardan ikincisi. İlki de buraya attığım ilk imzaydı. Herkesin çok emeği var. Herkese çok teşekkür ederim. Umarım bana gösterilen güvenin karşılığını sahada veririm. " dedi.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 20.01.2023- 14:41