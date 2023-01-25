TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Arda Güler'e flaş talip! Yollar ayrılıyor mu?

Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki futbolcusu Arda Güler, Avrupa kulüplerinin gözdesi konumunda yer almaya devam ediyor. İsmi birçok takımla anılan genç yetenek için flaş bir takım devreye girdi. İşte transferin ayrıntıları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 25.01.2023- 09:31