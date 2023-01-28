Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, 21. haftada Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak.
FENERBAHÇE HABERLERİ - İspanyol basını duyurdu! Fenerbahçe'de Emre Demir sesleri
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Hücum hattını kuvvetlendirmek için yönetimden takviye isteyen teknik direktör Jorge Jesus, yeni oyuncusuna kavuşuyor. Sarı-lacivertli ekip, Barcelona'da forma giyen Emre Demir'in bonservisini alacak. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Sarı-lacivertli ekip diğer yandan transfer çalışmalarını da sürdürüyor.
Devre arasında Samet Akaydin'i kadrosuna katan Fenerbahçe, Bruma'nın bonserisini de PSV Eindhoven'den aldı.