TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den bir bomba daha! 'Jorge Jesus onu Türkiye'ye getirmek istiyor'

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den bir bomba daha! 'Jorge Jesus onu Türkiye'ye getirmek istiyor'

Ara transfer döneminde 3 futbolcuyu kadrosuna katan Fenerbahçe, bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertlilerin transfer gündemine dair Portekiz'den flaş bir haber geldi. Teknik Direktör Jorge Jesus'un, Hollanda'da top koşturan yıldız oyuncuyu kadrosunda görmek istediği ifade edildi. İşte o isim ve gündem yaratan transfer gelişmesinin ayrıntıları... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)