Ümraniyespor Fenerbahçe maçının VAR hakemi Mustafa Öğretmenoğlu oldu

Ümraniyespor Fenerbahçe maçının VAR hakemi Mustafa Öğretmenoğlu oldu

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında oynanacak olan Ümraniyespor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi Mustafa Öğretmenoğlu olarak açıklandı.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 23.01.2023- 12:31