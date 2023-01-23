Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, kupada Rize'yi eledikleri maç sonrası ligde Ümraniye ile oynayacakları karşılaşmanın stadına serzenişte bulunmuştu.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Portekiz devleri Arda Güler'i izliyor! Sezon sonu bereketi
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerin 17 yaşındaki futbolcusuna, Jorge Jesus'un ülkesi Portekiz'den talip çıktı. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Jesus ayrıca "Portekiz benden dolayı Fenerbahçe'nin maçlarını canlı izliyor, böyle statlar Süper Lig'e yakışmıyor" demişti.
Tecrübeli hocanın ülkesindeki takımlar sadece Jesus'un sahadaki sonuçlarına bakmıyor.