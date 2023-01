Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Ümraniyespor ile kozlarını paylaşıyor. Zorlu karşılaşma öncesinde sarı lacivertli takımın teknik direktörü Jorge Jesus açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

Türkiye Ligi her zaman çok çekişmeli bir lig. Her maç çekişmeli. Bu anlamda takımların hangi sırada olduğunun önemi yok. Bu akşam zor bir maç olacak. Takım gelişerek yoluna devam ediyor. Uzun haftalar boyunca liderdik. Sonra liderliği Galatasaray'a kaybettik. Tekrar lider olmak istiyoruz. Bunun için sıkı çalışıyoruz. Her maçı kazanıp oyunumuzun üzerine koyarak devam etmek istiyoruz.