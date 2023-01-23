Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe maç eksiğiyle Galatasaray'ın 7 puan gerisine düştü.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Enner Valencia'ya 1 talip daha çıktı!
Fenerbahçe transfer haberi: Sarı-lacivertli ekipte bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeye başaran Enner Valencia'ya sürpriz bir talip çıktı. İşte transfer gelişmesinin detayları... (FB spor haberi)
Kanarya 20. haftada Ümraniyespor'a konuk olacak.
3 Kulvarda şampiyonluk hedefleyen sarı lacivertliler transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek istiyor.