Kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya geldi.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray Lucas Moura'nın peşinde!
Transfer haberi: Süper Lig'in iki devi Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde yine karşı karşıya geldi. İki ezeli rakip, Tottenham forması giyen Lucas Moura'yı renklerine bağlamak istiyor. İşte ayrıntılar...
Kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya geldi.
Şampiyonluk yarışında yer alan iki dev bu kez transferde çekişiyor.
Samet Akaydın'ı ocak transfer döneminde kadrosuna katan Fenerbahçe yıldız bir ismi kadrosuna katmak istiyor.