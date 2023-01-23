TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray Lucas Moura'nın peşinde!

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray Lucas Moura'nın peşinde!

Transfer haberi: Süper Lig'in iki devi Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde yine karşı karşıya geldi. İki ezeli rakip, Tottenham forması giyen Lucas Moura'yı renklerine bağlamak istiyor. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 23.01.2023- 12:34