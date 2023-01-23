Süper Lig'de zirve yarışı veren Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları sürüyor.
Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'e transfer sözü! İşte peşindeki takım
Fenerbahçe haberi: Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu hedefleyen Kanarya, iç transferde İsmail Yüksek'e imza attırmıştı. Milli futbolcuya, sözleşmesi uzatılırken Avrupa'ya transferde kolaylık sağlama sözü verildiği ortaya çıktı. İşte detaylar...
Sarı-lacivertliler, iç transferde de hareketli saatler yaşadı.
Fenerbahçe'de genç futbolcu İsmail Yüksek'in sözleşmesi 2027'ye kadar uzatıldı.