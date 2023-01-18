Transfer tahtasının açılmasıyla birlikte sarı lacivertliler düğmeye bastı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Parma ile pazarlıklar sürüyor! Jayden Oosterwolde için indirim
Devre arası transfer döneminin başlamasıyla birlikte çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, Samet Akaydin takviyesinden sonra bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Sol bek bölgesi için nabız yoklayan Fenerbahçe, İtalya Serie B ekiplerinden Parma ile sıkı pazarlıklarını sürdürüyor. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Jesus'un raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yönetim, çalışmlarını sürdürüyor.
3 kulvarda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, rotasyonlu kadro kurmanın peşinde.