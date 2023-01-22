TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de flaş Arda Güler kararı! Yeni sözleşmeden o şart çıkarılacak

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerdeki sözleşmesi çok tartışılan ve düşük bir bonservis bedeline ayrılma ihtimali olan genç yıldızla ilgili sürpriz bir karar alındı. İşte gündem yaratan transfer haberinin ayrıntıları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 22.01.2023- 06:40