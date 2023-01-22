Fenerbahçe son haftaların en çok konuşulan ismi olan Arda Güler ile anlaşmaya vardı.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de flaş Arda Güler kararı! Yeni sözleşmeden o şart çıkarılacak
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerdeki sözleşmesi çok tartışılan ve düşük bir bonservis bedeline ayrılma ihtimali olan genç yıldızla ilgili sürpriz bir karar alındı. İşte gündem yaratan transfer haberinin ayrıntıları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Takvim'in haberine göre yeni sözleşmede maaş ve serbest kalma bedeli güncellenecek.
25 Şubat'ta 18 yaşına girecek olan Arda Güler'in sözleşmesinde taraftarı korkutan süre maddesi olmayacak.