FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya yeni Arda Güler'ini buldu! 13 yaşında 10 numara

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de bazı isimler taraftarların sevgilisi konumunda. O futbolculardan birisi de Arda Güler. Taraftarlar genç yıldızın oynadığı maçları heyecanla takip ederken, Fenerbahçe altyapısında ise dikkat çeken bir isim var. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 22.01.2023- 10:47