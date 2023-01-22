Fenerbahçe Süper Lig'de yarışını sürdürüyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya yeni Arda Güler'ini buldu! 13 yaşında 10 numara
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de bazı isimler taraftarların sevgilisi konumunda. O futbolculardan birisi de Arda Güler. Taraftarlar genç yıldızın oynadığı maçları heyecanla takip ederken, Fenerbahçe altyapısında ise dikkat çeken bir isim var. İşte ayrıntılar...
Sarı lacivertliler ezeli rakibi Galatasaray'ın gerisinde zirve takibine devam ediyor.
Kanarya'nın teknik direktör Jorge Jesus önderliğinde tek hedefi şampiyonluk.