Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaşacak.
Fenerbahçe'de Ümraniyespor maçı öncesi sarı alarmı! 6 futbolcu birden...
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor'la karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerde bu maçtan önce 6 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Pazartesi günü Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
Ümraniyespor - Fenerbahçe maçını hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.