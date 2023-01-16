Fenerbahçe - Çaykur Rizespor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta? Alanyaspor - Galatasaray maçı hangi kanalda? | ZTK maçı izle

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 16. haftada devam ediyor. Fenerbahçe, Şükrü Saracoğlu Stadı'nda Çaykur Rizepor'u ağırlayacak.Bahattin Şimşek yönetiminde yapılacak karşılaşmanın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Çaykur Rizespor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda?

Giriş: 16.01.2023 17:30

Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda devam ediyor. Bahattin Şimşek'in düdüğüyle başlayacak olan Fenerbahçe - Çaykur Rizespor mücadelesi için geri sayım sürerken maç ile ilgili tüm detaylar devam ediyor. Peki, Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı 19 Ocak Perşembe günü saat 20.30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE ÇAYKUR RİZESPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

ASpor CANLI YAYIN

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

EN SON HABERLER

Fenerbahçe Çaykur Rizespor ZTK maçı saat kaçta? FB ZTK maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası
Alanyaspor - Galatasaray ZTK maçı saat kaçta? GS maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
ZTK heyecanı A Spor'da! İşte maç programı
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı başlıyor
BİZE ULAŞIN