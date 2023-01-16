Fenerbahçe - Çaykur Rizespor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta? Alanyaspor - Galatasaray maçı hangi kanalda? | ZTK maçı izle

Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda devam ediyor. Bahattin Şimşek'in düdüğüyle başlayacak olan Fenerbahçe - Çaykur Rizespor mücadelesi için geri sayım sürerken maç ile ilgili tüm detaylar devam ediyor. Peki, Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı 19 Ocak Perşembe günü saat 20.30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.
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