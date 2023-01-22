Kanarya'da sol bekte Ferdi Kadıoğlu oynuyor.
Fenerbahçe'de sol bek transferinde 2 aday: David Jurasek ve Matias Vina!
Fenerbahçe transfer haberi: Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu hedefleyen sarı-lacivertliler, devre arasında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Jorge Jesus'un talebi sonrası sol bek transferi yapmak isteyen Kanarya, Slavia Prag'dan David Jurasek ile Roma'dan Matias Vina'yı gündemine aldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Teknik direktör Jorge Jesus onun delici özelliklerinden faydalanmak istiyor.
Sol bekte rakip kaleye uzak kaldığı için bir an önce onu bu mevkiden kaydırmayı planlıyor.