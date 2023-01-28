Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek.
Vitor Pereira Fenerbahçe'den eski öğrencisini transfer etmek istiyor!
Fenerbahçe transfer haberi: Sarı-lacivertli ekibin eski teknik direktörü Vitor Pereira, Flamengo'nun başına geçmişti. Brezilya basını, Portekizli çalıştırıcının Fenerbahçe'den eski öğrencisini istediğini duyurdu. İşte ayrıntılar...
Galibiyet serisini 3 maça çıkarmak isteyen Kanarya 3 puana odaklandı.
Ocak transfer döneminin hareketli takımlarından Fenerbahçe Samet Akaydın'ı renklerine bağladı.