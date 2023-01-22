Fenerbahçe devre arası trasnfer döneminin başlamasıyla beraber çalışmalarını hızlandırdı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İsmail Yüksek'e kapı açık! Avrupa'dan teklif gelirse...
Devre arası transfer döneminin başlamasıyla çalışmalarına hız kazandıran Fenerbahçe, iç transferi de hareketli geçiriyor. Sarı-lacivertli ekip İsmail Yüksek ile sözleşme yenilemişti. Kanarya, 23 yaşındaki oyuncu için Avrupa kapısını açık bıraktı. 2027 yılına kadar imza atan Yüksek'e Avrupa'dan teklif gelirse F.Bahçe, oyuncunun önünü açacak. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Savunmaya takviye yapan sarı-lacivertli ekip kadrosuna Adana Demirspor'dan Samet Akaydin'i ekledi.
Fenerbahçe, bu transferde 28 yaşındaki futbolcu için 3.7 milyon euro ödedi.