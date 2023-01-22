16 YABANCI VAR

Ara transfer döneminde kadrosuna bir sol bek katmak isteyen Fenerbahçe'de şu anda kadroda 16 sözleşmeli yabancı futbolcu bulunuyor. Bruma ve Lemos, 14 kişilik yabancı kontenjanında dışarıda kalan isimler oldu. Sarı-lacivertliler şu anda bu sebepten dolayı sol bek transferinde 21 yaş altı yabancı veya yerli futbolcu hamlelerini yapabilecek.