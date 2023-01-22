Fenerbahçe'de sezon başında yabancı kontenjanına takıldığı için kadroya yazılamayan Bruma'nın bonservisinin PSV'den alınması taraftarlar arasında tepki topladı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kim Min-Jae'nin parası 6 ayda bitti!
Fenerbahçe'de sezon başında Kim Min-Jae ile yollar ayrılmıştı. Sarı lacivertliler Güney Koreli stoperin satışından 18 milyon Euro gelir elde etti. Ancak Kim'den gelen bonservis bedeli 6 ayda transfere harcandı. İşte detaylar...
28 yaşındaki yıldız için PSV'ye 4.25 milyon euroluk satın alma opsiyonu ödenmesi kafaları karıştırdı.
Şu anda maçlara çıkamayan Bruma için ödenen bu para yeni bir tartışma konusu yarattı.