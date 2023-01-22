Fenerbahçeli Enner Valencia, özellikle Dünya Kupası'ndaki başarılı performansı sonrası birçok kulübün dikkatini üzerine çekti.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - O başkan açıkladı! "Enner Valencia'ya teklif yaptık"
Fenerbahçe'nin Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia'nın geleceği merak konusu. Deneyimli futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda noktalanacak. Valencia'nın adı bir süredir Meksika ekibi Cruz Azul ile anılıyordu. Teklif resmen açıklandı. İşte detaylar...
Brezilya'dan Internacional Valencia'nın peşinde.
Öte yandan Arjantin'den River Plate de tecrübeli golcü ile ilgileniyor.