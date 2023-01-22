Süper Lig'de zirveyi hedefleyen Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Transfer an meselesi! Kanarya ikinci hamlesini yapıyor
Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın gerisinde zirve yarışını sürdürüyor. Öte yandan sarı lacivertlilerde bir yandan transfer çalışmaları da hız kazandı. İlk olarak Samet Akaydın'ı kadrosuna katan Kanarya, ikinci transferini yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...
Sarı lacivertli ekip ligin 20. haftasında deplasmanda Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek.
Kanarya lider Galatasaray'ın 3 puanla kapattığı haftada hata yapmak istemiyor.