Süper Lig'de Fenerbahçe zirve yarışını sürdürüyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın bonservisini aldığı Bruma için karar çıktı! Jorge Jesus...
Fenerbahçe'de yakın dönemde Bruma gündemin bir numaralı maddesiydi. Sarı lacivertliler, performansı tartışma konusu olan ve yaşadığı sakatlık sonrası kadro dışı da kalan oyuncunun bonservisini PSV kulübünden aldı. Teknik direktör Jorge Jesus ise Portekizli futbolcu için kararını verdi. İşte detaylar...
Sarı lacivertliler ezeli rakibi Galatasaray ile puan farkını kapatmak istiyor.
Öte yandan Kanarya, devre arası transfer dönemini de hareketli geçiriyor.