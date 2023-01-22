YALNIZCA 5 MAÇA ÇIKTI! UEFA VE TFF KADROSUNA ALINMADI

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Bruma sezon başında iki Şampiyonlar Ligi elemesi, iki Avrupa Ligi elemesi ve bir Süper Lig olmak üzere toplam 5 maça çıkmış, sonrasında UEFA'ya ve TFF'ye verilen listeye dahil edilmemişti.