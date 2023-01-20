Transfer döneminin resmen açılmasıyla hareketleri günler geçiren Fenerbahçe , ilk transferini defansa yapmış ve Adana Demirspor'un stoperi Samet'i transfer etmişti.
Fenerbahçe'ye transferde kötü haber!
Fenerbahçe'de transferde arayışlar sürmeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde bir süredir gündemde olan Jayden Oosterwolde'den kötü haber geldi. İşte kulübünün Fenerbahçe'ye yanıtı... | FB SPOR HABERLERİ...
Transfer döneminin resmen açılmasıyla hareketleri günler geçiren Fenerbahçe , ilk transferini defansa yapmış ve Adana Demirspor'un stoperi Samet'i transfer etmişti.
Sol bekteki Alioski'den memnun olmayan Jesus, takviye yapılmasını yönetimden istedi.
İşte Fenerbahçe'nin yeni sol bek transferi için yaptığı teklif ve haberin ayrıntıları...