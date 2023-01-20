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TRANSFER HABERLERİ - Barcelona'dan Inaki Pena kararı! Fenerbahçe ve Galatasaray...
İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'nın genç kalecisi Inaki Pena, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde. Süper Lig'in iki devi Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan futbolcu için pusuda bekliyordu. İspanyol ekibi 23 yaşındaki file bekçisi için kararını verdi. İşte ayrıntılar...
Süper Lig'de ilk iki sırada yer alan ve şampiyonluğun en güçlü adaylarından olan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki isimlere ortaya çıkmaya başladı.
İki ezeli rakibin Barcelona'nın genç kalecisi Inaki Pena için pusuda beklediği öğrenildi.