Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Jorge Jesus işaret etmişti! Kanarya Vitor Pereira'dan cevap bekliyor
Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor engelini geçerek adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. Öte yandan Kanarya'da gözler transfere çevrildi. Bu sezon Süper Lig şampiyonluğuna kilitlenen Kanarya, Jorge Jesus'un talebi doğrultusunda sol bek bölgesine bir takviye yapmayı hedefliyor.
Sarı lacivertliler Süper Lig'de zirve takibini sürdürürken Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Çaykur Rizespor engelini geçerek adını çeyrek finale yazdırdı.
Ocak ayı transfer döneminin de devam etmesiyle birlikte Kanarya'da gözler bir yandan da yapılacak olan takviyelerde.