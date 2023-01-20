Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanan Rizespor maçına ilk 11'de başladı.
Fenerbahçe'de Arda Güler gerçeği! Yeni sezonda...
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu'nda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Sarı-lacivertlilerin genç yeteneği Arda Güler ise maça damga vurdu. İşte Arda'nın sözleşmesindeki o detay... | FB SPOR HABERLERİ
17 yaşındaki oyuncu, performansıyla büyük beğeni topladı.
Özellikle Miha Zajc'a yaptığı asistle klasını konuşturdu.