Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Michael Frey'in yeni takımı belli oldu.
İsviçreli golcü Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke'ye imza attı.
Schalke, Frey'i satın alma opsiyonuyla Royal Antwerp'ten kiraladı.
Michael Frey bu sezon Belçika Jupiter Pro Lig'de 14 maçta 7 gol atmayı başardı.
Verstärkung für den Sturm: Michael Frey wechselt mit sofortiger Wirkung auf Leihbasis (inkl. Kaufoption) von @official_rafc zum #S04 🆕— FC Schalke 04 (@s04) January 20, 2023
Willkommen auf Schalke, Michael! 🙌🏻