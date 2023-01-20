Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Michael Frey'in yeni takımı belli oldu. İsviçreli golcü Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke'ye imza attı. Schalke, Frey'i satın alma opsiyonuyla Royal Antwerp'ten kiraladı.

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Michael Frey'in yeni takımı belli oldu.

İsviçreli golcü Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke'ye imza attı.

Schalke, Frey'i satın alma opsiyonuyla Royal Antwerp'ten kiraladı.

Michael Frey bu sezon Belçika Jupiter Pro Lig'de 14 maçta 7 gol atmayı başardı.